Un incendie ravage un bâtiment à Libramont: "Il y a de gros dégâts"

Un important incendie s'est déclaré mardi en début de matinée dans des appartements situés au-dessus d'une surface commerciale de l'avenue de Bouillon à Libramont. La colonne de fumée était visible a plusieurs kilomètres, a-t-on pu constater sur place. Personne n'a été blessé, indique le COZILUX (dispatching central de la zone de secours Luxembourg).

Un incendie s'est déclaré ce mardi matin à Libramont, dans l'avenue de Bouillon. Un témoin nous a prévenus via le bouton orange Alertez-nous.



Contactés par nos soins, les pompiers de Bertrix nous précisent que c'est un bâtiment composé d'une surface commerciale et d'appartements situés au-dessus qui a été touché. La surface est en partie occupée par un night-shop. Elle était anciennement utilisée par un magasin de literie.



Les pompiers ont été appelés à 8h50. "À l'arrivée des pompiers, la toiture était complètement en feu et percée. Le bâtiment a été évacué. Il y a de gros dégâts matériels", nous a indiqué un pompier.



Les postes incendie de Neufchâteau, Saint-Hubert, Bertrix et Bouillon ainsi que l'officier de garde ont été envoyés sur place.



Selon les pompiers, il n'y a pas de blessé.



L'incendie a aussi des répercussions sur le trafic car des déviations locales ont été mises en place. Si l'intervention était toujours en cours, la situation était déjà sous contrôle avant 10h00.