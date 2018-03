Un jeune homme inculpé de meurtre après la découverte d'un cadavre calciné dans un cave à Les Hayons: il s'agirait du cousin de la victime

Un jeune homme de 22 ans a été inculpé de meurtre et placé sous mandat d'arrêt, vendredi, par le juge d'instruction suite à la découverte du corps de Jean-Sébastien Spoiden, mardi, dans la cave d'une habitation de Les Hayons, dans l'entité de Bouillon, a indiqué le parquet du Luxembourg.





Dispute sur fond d'alcool



La victime, âgée de 32 ans, était locataire de l'habitation. Le jeune homme inculpé de meurtre est en aveux. Il s'agit d'un proche de la victime, habitant de la région de Bouillon, et déjà connu pour violence. Selon nos confrères de Sudpresse, il s'agit du cousin de la victime. Les faits se sont déroulés lors d'une dispute sur fond d'alcool. L'inculpation vise la date du 24 février, soit samedi dernier. Cinq perquisitions ont eu lieu jeudi et deux autres personnes ont aussi été entendues. Mais ces personnes n'avaient rien à voir avec le dossier et ont donc été relaxées, précise le parquet.