Un marché permanent du produit de terroir local pour Libramont: le "Réseau Paysan" ouvre cette semaine

Il y a 2 ans, l’aventure du Carrefour Paysan débutait à Libramont. Une poignée de petits producteurs locaux regroupés au sein du "Réseau Solidairement" décidaient de proposer en un seul lieu leurs produits locaux de terroir. Cela dans le but de leur offrir de la visibilité et faciliter la vie au client qui hésitait à courir d’un producteur à l’autre, souvent très éloignés, pour faire son marché. Particularité du magasin: certains petits producteurs se relaient à la caisse pour faire tourner le magasin et servir le client en entrant donc en contact direct avec ce dernier.

Depuis son ouverture, le réseau s’est étoffé, une véritable clientèle très demandeuse s’est développée et le Carrefour Paysan avait besoin de plus de place. Au début de cette année, le Réseau est devenu locataire du magasin voisin et a donc pu envisager le déménagement du magasin, à quelques mètres seulement.

Le "Réseau Paysan" (c'est son nouveau nom) ouvre donc cette semaine, avec un tout nouvel espace de vente plus grand, plus lumineux et qui met plus en avant leur travail.