Après la fermeture de l'E19 et l'E42 hier, un nouvel accident impliquant un camion et un camion tampon s'est produit ce mercredi. Il a eu lieu sur l'autoroute E411 à hauteur de Léglise en direction du Luxembourg. Le poids lourd a percuté un camion tampon, à l'approche des travaux. Le conducteur du poids lourd est légèrement blessé. La bande de droite et la bande d'arrêt d'urgence sont obstruées, informe la police de la route. Des déviations sont mises en place.