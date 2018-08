Un policier abattu cette nuit à Spa: la police diffuse une photo du suspect

La police de Spa est sous le choc. Un agent a été abattu cette nuit dans la rue Reine Astrid. La police est toujours à la recherche du suspect.

Vous êtes nombreux cette nuit à nous avoir fait part d'un important déploiement policier à Spa, dont un hélicoptère. "Important déploiement des forces de police en ville, avenue reine Astrid bloquée, policiers avec bouclier stoppant les voitures ... Hélicoptère", nous a notamment écrit Damien via le bouton orange Alertez-nous. C'est en fait un agent de la zone de police des Fagnes qui a été abattu à Spa dans la nuit de samedi à dimanche lors d'un contrôle policier. "J'ai eu un coup de téléphone du commissaire divisionnaire, il y a un vingt minutes, m'informant qu'un de ses hommes a été abattu lors d'un contrôle de véhicule. Je ne connais pas les mobiles de cet incident très grave", nous a confirmé Joseph Houssa, bourgmestre de Spa.



Selon le cabinet du ministre de l'Intérieur, Jan Jambon, les faits concernent une intervention sur une dispute.





"Amaury, 38 ans, a été froidement abattu en pleine rue lors d'un contrôle policier fortuit"



Le policier de 38 ans a été abattu dimanche vers 02h00 du matin avenue Reine Astrid à Spa alors qu'il procédait à un contrôle policier. "Amaury, 38 ans, a été froidement abattu en pleine rue lors d'un contrôle policier fortuit. Son collègue est lui blessé", a indiqué Mathieu Langer, notre journaliste sur place. L'hélicoptère médicalisé a été appelé mais n'a pas pu intervenir pour sauver les jours de la victime.





"Une photo prise sur les caméras de vidéosurveillance va bientôt être diffusée par la police"



Le suspect est un homme qui serait né en 1982 et d'origine néerlandaise. Il mesure 1m85 et est vêtu de noir. "Le forcené, qui se nommerait Ivo, un ressortissant néerlandais, a pris la fuite et serait, lui aussi, gravement blessé. Une photo prise sur les caméras de vidéosurveillance va bientôt être diffusée par la police. On ne sait pas où il se trouve à l’heure actuelle. Il pourrait être retranché dans une habitation", a précisé notre journaliste.





Périmètre de sécurité établi



Les forces de l'ordre sont à la recherche de ce suspect en région spadoise. Le périmètre est quadrillé dans le centre-ville de Spa, et la police fédérale a déployé un hélicoptère qui survole encore la région dimanche à l'aube. La rue est interdite à la circulation entre le parc des Sept heures et la rue Adolphe Bastin, a constaté l'agence Belga sur place. Une déviation a été mise en place. Le bourgmestre, le commissaire divisionnaire et le parquet de Verviers sont sur place avec les experts pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé.



Il s'agit du premier agent tué dans l'exercice de ses fonctions depuis le 29 mai à Liège. Ce jour-là, deux policières et le passager d'une voiture avaient été tués dans une fusillade précédée d'une attaque au couteau. L'auteur, Benjamin Herman, avait été abattu par les forces de l'ordre.