Un train bloqué plus de 2 heures entre Rochefort et Marche: "Pas de climatisation, pas d'eau, que se passe-t-il?"

Un train était immobilisé depuis plus d'une heure et demie en pleine campagne, entre Rochefort et Marche-en-Famenne, vers 11h20 lorsqu'un passager nous a envoyé un message via notre bouton orange Alertez-nous. "Train Arlon bloqué (en panne ?) depuis 1h45. Pas de climatisation, pas de renseignements, pas d'eau. Mais que se passe-t-il?", s'interroge-t-il.



Le train compte environ 150 voyageurs et a été touché par une panne aux alentours de 9h40, nous informe le porte-parole de la SNCB. Peu avant 11h30, des "éléments de secours" avaient quitté Arlon pour la réparation du train. Des équipes en provenance de Libramont se rendaient aussi sur les lieux pour fournir les passagers en boissons. Finalement, une passerelle a été installée vers 11h45 pour permettre le transbordement des passagers à bord d'un autre train qui les amènera à bon port. Le transbordement devrait être terminé vers 12h00.