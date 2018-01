Un train de marchandises qui sortait de l'embranchement privé de Burgo Ardennes, près de Virton, n'a pas respecté un signal en montant sur la ligne 43 et a déraillé, a indiqué la SNCB mardi matin. L'incident n'a pas fait de blessé et n'aura aucun impact sur le trafic ferroviaire.



Les deux machines principales ont quitté les voies et "beaucoup de temps" sera nécessaire pour les remettre sur les rails, précise encore la SNCB.