Un village de vacances dans la vallée de Rabais: voici le projet de ce promoteur immobilier (vidéo)

Un projet de chalet en bois dans la vallée de Rabais pour attirer les touristes en Gaume a été lancé. Un gros projet touristique qui prévoit d’implanter notamment 140 chalets (pour 2 à 8 personnes) éco-durables en bois, 3 gites de grande capacité, une base de loisirs avec bowling et activités indoor, ainsi que 20 chambres d’hôtel.

Ces logements touristiques seront de type modulaires, montés en usine pour être assemblés rapidement sur place. Selon le projet du promoteur, ils seront posés sur des pieux vissés dans le sol plutôt que fixés sur des dalles de béton, pour limiter l’impact sur l’environnement et laisser le sol perméable. Des logements aussi démontables plus facilement, pour donner au projet un caractère réversible.

La Vallée de Rabais est un écrin de verdure connu pour la clarté de son eau, ses promenades, sa biodiversité, très fréquenté dans les années 70 à 90, puis laissé à l’abandon depuis des années. Le projet a pour but d’attirer à nouveau des touristes en Gaume, et créer 50 emplois dans la région. Les citoyens peuvent soumettre leurs remarques, et poser leurs questions à la commune de Virton, avant la mi-octobre.