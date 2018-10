Une automobiliste perd la vie dans un accident à Messancy

Une automobiliste a été tuée dans un accident de la route survenu sur la N81 à Messancy, dimanche vers 21h00, a indiqué le parquet du Luxembourg. La victime est une dame domiciliée en France et née en 1976.



Selon un témoin, l'automobiliste a freiné derrière un camion. Le véhicule a ensuite percuté la berme centrale et s'est retrouvé devant le camion. Le véhicule a encore traversé les deux bandes de circulation et a terminé sa course contre un poteau.