Une caravane récolte des anecdotes dans les villages près de Léglise: "Le but du projet, c'est de recréer du lien"

Le projet culturel se déroulera dans 7 villages de la commune, jusqu'au 18 décembre. Tous les témoignages récoltés seront ensuite présentés aux habitants de manière artistique en février.

Des yeux, des insectes, de drôles de petits dessins… Depuis quelques jours, une caravane un peu étrange s'est installée à Mellier, dans la commune luxembourgeoise de Léglise. Sur le flanc droit, une boîte aux lettres. Elle appartient à deux personnages : Jeannot et Jeannette. Ils invitent les habitants à venir déposer du courrier, des dessins… Bref, des témoignages sur leur village. "Le but du projet, c’est de recréer du lien entre les personnes et leurs lieux de vie, entre les personnes elles-mêmes et de pouvoir aussi se questionner sur la vie de la ruralité", explique Valérie Legros, animatrice au centre culturel de Habay.

La caravane s'arrêtera à 7 endroits de la commune. Dernier arrêt ? Le 18 décembre. Tous les mots récoltés seront ensuite rassemblés dans un projet artistique présenté au mois de février.