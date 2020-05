Une crieuse publique à votre service dans les rues d'Habay: "C'est juste mettre l'humain en avant!"

Avec son porte-voix, son vélo et son klaxon, Fabienne sillonne les quartiers pour diffuser des messages de particuliers à particuliers. Une initiative gratuite pour mettre un peu de baume au cœur en cette période de confinement.

Fabienne a été envoyée se présenter chez Monique et Jacques, dans une rue paisible de Sampont. Après de brèves présentation, la crieuse publique délivre son message. "Hello tantine, hello tonton ! Vivement le déconfinement pour goûter la nouvelle cuvée de maitrank autour d'un bon barbecue. Gros bisous", lit Fabienne.

Les destinataires apprécient. "C'est une bonne initiative. C'est marrant", salue Monique. "Très original et c'est beaucoup mieux que tout ce qu'on fait ailleurs, ne fusse que par les mails", estime Jacques.

Car Monique et Jacques ne sont pas vraiment très connectés. Amatrice d'improvisation, Fabienne a été inspirée par une comédienne active du côté de Gembloux.

Ça peut faire super plaisir de recevoir cette petite attention

Elle explique sa démarche : "Ça fait presque deux mois qu'on est chez nous, qu'on ne peut pas voir nos proches. Et je me suis dit 'c'est super, c'est juste mettre l'humain en avant, c'est des choses simples et je crois que ça peut faire super plaisir de recevoir cette petite attention. Je me suis dit 'allons diffuser un peu de bonheur autour de nous, ça va changer'".

La jeune femme se déplace dans un rayon de quelques kilomètres avec son porte-voix autour d'Habay. Ses services sont gratuits et pourrait s'étendre dans la province grâce aux autres membres de son équipe d'impro.



DÉCONFINEMENT - La 2e phase EN DIRECT: les dernières infos