Une école d'Arlon prend des mesures suite aux débordements de samedi: "Des enseignants ont reconnu des élèves" (vidéo)

Samedi, la population a bravé la météo capricieuse pour s'attabler aux terrasses de cafés et restaurants qui ont rouvert après presque sept mois. Mais de nombreux débordements ont été constatés à travers le pays.

À Arlon, plusieurs personnes se sont rassemblées sur la place Hollenfeltz, dont des élèves d'une école d'Arlon. Une situation qui n'enchante pas Laetitia Zeippen, la directrice de l'ISMA. Elle a décidé de prendre des mesures suite aux débordements en écrivant aux parents et aux élèves ce dimanche. "Nous espérons que vous n'y avez pas participé. Si toutefois, vous estimez avoir eu une conduite à risque, contact rapproché sans masque durant plus de 15 minutes, la direction vous demande de prendre vos responsabilités, de ne pas venir à l'école demain (lundi) et d'aller vous faire tester", a écrit la directrice de l'Institut Sainte-Marie dans son mail.

"Nous vous invitions à avoir un comportement respectueux de tous", poursuit-elle.

"Ce serait dommage de revenir à des fermetures de classes"

"Des craintes ont émergé suite aux débordements qui se sont passés à la place Hollenfeltz, hier soir", nous explique la directrice. "Des inquiétudes de la part d'enseignants qui ont reconnu certains élèves".



"Il nous reste cinq semaines avant la session de juin. Il est temps que les élèves rentrent en 100% présentiel et ce serait dommage de revenir à des fermetures de classes suite à des débordements et à des comportements à risque", précise Laetitia Zeippen.

Fermeture des cafés à 18h



Suite aux débordements, "les cafés d'Arlon fermeront à 18h. Une ordonnance a été annoncée ce dimanche matin", a expliqué Thierry Neyens, président de la Fédération Horeca Wallonie sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche. Il s'agit d'une décision prise par le bourgmestre d’Arlon Vincent Magnus, en concertation avec le commissaire-divisionnaire de la zone de police d’Arlon, rapportent plusieurs médias.