Une exposition "Urbex-Rurex" à Bastogne: qu'est ce que c'est?

L'exposition "Urbex-Rurex" est à découvrir jusqu'au 2 avril au centre culturel de Bastogne. Six photographes amateurs et confirmés invitent à travers leurs clichés à réfléchir aux notions d'abandon et d'oubli.

Bastogne étant une petite ville à la campagne, l’exposition navigue entre l'exploration urbaine (Urbex) avec notamment des images prises dans des usines désaffectées, anciens bâtiments bastognards, et l'exploration rurale (Rurex), dans des sites pour certains oubliés de tous, comme des maisons de campagne, granges perdues, hangars, au milieu des champs, ruines perdues dans les bois, objets abandonnés.

L’occasion de découvrir la région de Bastogne et ses richesses cachées sous un autre œil.