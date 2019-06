Une femme noyée dans sa baignoire, un homme poignardé: le procès du double meurtre de Rendeux débute aujourd'hui

À Arlon, le procès du double meurtre de Rendeux débute aujourd'hui. Deux hommes et une femme sont accusés d'avoir tué un couple.

Les faits se sont déroulés en août 2016. Nathan Kettani et Vinciane Lamoot, tous deux âgés de 26 ans, sont retrouvés morts dans leur habitation à Ronzon, dans la commune de Rendeux. L'homme a été tué de 149 coups de couteau, sa compagne a été noyée dans la baignoire. La scène s'est déroulée alors que le jeune enfant du couple se trouvait aussi dans la maison.

Au début de l'enquête, les policiers songent à un drame conjugal. La piste est rapidement écartée. Les enquêteurs se penchent ensuite sur l'hypothèse d'un vol qui vire au drame. La police repère plus d’une centaine d’interventions bancaires sur le compte des deux victimes.





Ils risquent la perpétuité



Grâce à des images de vidéo-surveillance, 3 personnes sont arrêtées un mois après le drame.Il s'agit de Sébastien Kestemane, Radwan Elmi Galib et de son épouse Jennifer Sablon. Les deux hommes se sont bel et bien rendus à Rendeux dans le but de commettre un vol mais chacun se rejette la faute. Jennifer Sablon n'était pas présente au moment des faits mais elle est en aveu pour l'usage des cartes bancaires.

Le trio doit désormais répondre de vol avec circonstances aggravantes de meurtre. Tous trois risquent la perpétuité.