Une gardienne d'enfants de Virton inculpée trois ans après la mort d'un bébé: "Des éléments très vraisemblables de syndrome du bébé secoué"

Une accueillante d'enfants d'Ethe (Virton) vient d'être inculpée d'homicide involontaire pour le décès d'un bébé de 5 mois, dont elle avait la garde en décembre 2015, annonce l'Avenir jeudi sur son site Internet.



Selon ce que l'avocat des parents du bébé, Me Marc Kauten, a confié à l'Avenir, le dossier contient "des éléments très vraisemblables de syndrome du bébé secoué". A l'époque des faits, la gardienne avait expliqué à la police et aux parents que l'enfant était tombé du fauteuil où il avait été placé dans un couffin. Il n'avait pas survécu à ses blessures et était décédé quelques jours plus tard. Le parquet du Luxembourg avait été saisi et avait mis le dossier à l'instruction.

Toujours selon le quotidien, un autre dossier avait été ouvert également au sujet de cette accueillante d'enfants, pour une autre suspicion de bébé secoué et l'instruction de cet autre dossier vient d'aboutir à une inculpation de coups et blessures involontaires.