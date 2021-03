Une partie du hall d'exposition Wex transformée... en école des métiers de bouche

Le hall d’expositions Wex à Marche-en-Famenne n’accueille plus d’événements depuis 1 an à cause du coronavirus… Il se transforme en centre de formation temporaire pour les métiers de bouche.

Epicuris, l’un des 24 centres de compétence du Forem, vient d’installer temporairement ses quartiers dans le palais 4 du Wex (Wallonie Expo) de Marche-en-Famenne dans la province du Luxembourg pour former aux métiers de bouche.

Covid oblige, plus moyen de se déplacer avec les 3 camions (unités mobiles) pour dispenser les formations devant les entreprises qui recrutent aux 4 coins de la Wallonie. Epicuris s’est donc réinventé et a quitté Mons pour rejoindre Marche, au cœur d’une région où la demande de recrutement pour les métiers de bouche est forte. Les 3 camions sont installés dans le wex, à côté de 6 grands ateliers (Boucherie, Boulangerie et Cuisine de collectivité).

Les demandeurs d’emplois et ou en reconversion professionnelle peuvent s’y former de façon très pratique, en ateliers pop-up (éphémères) dans les métiers de boulanger, pâtissier, boucher, préparateur – vendeur en produits de boucherie et d’aide cuisinier en collectivité. Métiers pour la plupart en pénurie de main-d’œuvre.

Chaque année, le secteur des métiers de bouche recherche des centaines de personnes. Le site internet du Forem compte actuellement 180 offres d’emploi pour des boulangers, 129 offres d’emploi pour des pâtissiers, 370 offres d’emploi pour des bouchers et 129 offres pour des aide cuisiniers. Et la crise sanitaire n’a pas freiné les demandes, les métiers de bouche étant considérés comme essentiels.

Pour répondre aux besoins accrus des entreprises alimentaires, Epicuris a installé toutes ses unités mobiles sur plus de 3000 m². Les formateurs de ce centre de compétence des métiers de bouche ont pour ambition de former plus de 100 personnes des 4 coins de la Wallonie.

Aucun niveau d’études ou de compétence n'est préalablement requis, la formation s’adresse donc à un large public. Elle est gratuite pour tout demandeur d’emploi inscrit au Forem. Ces formations se donneront de mars à fin juin. La durée de formation totale est de 2 mois et demi.

Le Wex est très modulable et offre beaucoup de surface. Les ateliers mobiles pourront s’y tenir dans le respect de toutes les mesures sanitaires et notamment distances de sécurité.

Le Wex est pour le moment à l’arrêt. Plus de salon, d'événements ni de concerts. Dans quelques jours, il accueillera le seul centre majeur de vaccination de la province de Luxembourg, évidemment dans un autre palais que celui qui abritera le centre Epicuris.

Pour vous inscrire, contactez l’office de formation professionnelle, sur le www.leforem.be