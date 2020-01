"Une personne fauchée par un train entre Bertrix et Libramont", nous a alertés ce matin Véronique via notre bouton orange Alertez-nous. La SNCB confirme un heurt de personne sur le trajet entre Libramont et Namur. La personne a été prise en charge puis transportée à l'hôpital. Nos confrères de SudPresse informent qu'il s'agit d'un jeune garçon de 15 ans qui traversait la voie à environ 1 km de la gare de Bertrix. On ignore l'origine de cet incident.