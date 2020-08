Une pluie d'étoiles filantes dans le ciel belge cette nuit: le village de Battincourt plongé dans le noir pour les observer

N'oubliez pas de jeter un oeil vers le ciel, ce soir. Les étoiles filantes seront particulièrement nombreuses au-dessus de nos têtes. Pour encore mieux les admirer, le petit village de Battincourt, à Aubange, va même être plongé dans le noir.

Tous les éclairages vont rester éteints, et les habitants pourront se rassembler à la plaine de jeux en respectant les distances sociales, pour admirer le spectacle dans le ciel.

"Cela change un petit peu des habitudes, et c'est une occasion de prendre l'air en groupe dans cette période un peu bizarre à tout point de vue", se réjouit un habitant.

"Quand on sait qu'il y a des étoiles filantes, on essaye de regarder, mais on ne sait jamais où regarder, avoir les explications et ce soir, on peut tout avoir à la porte de chez nous", confie une habitante de la commune.

Une initiative organisée par un échevin également astrophysicien. Il donnera donc des explications dans des conditions idéales. "Quand on a une pollution lumineuse, que ce soit dans les grandes villes ou même les petits villages, on a du mal à observer la Voie lactée, qui est quand même notre propre galaxie. Couper l'éclairage public permet vraiment de pouvoir observer aussi la Voie lactée à l'oeil nu", explique François Kinard, échevin à Aubange.

Du côté des spécialistes, on se prépare aussi car cette nuit des étoiles n'arrive qu'une fois sur l'année. "La planète Terre en orbite autour du soleil va croiser des poussières, qui viennent d'une ancienne comète. Ces poussières vont rentrer dans l'atmosphère et vont quand même débouler à 200.000 km/h, ça fait 60 km par seconde donc c'est énorme. Elles vont évidemment s'enflammer entre guillemets en rentrant dans l'atmosphère et c'est ce qu'on voit sous forme d'étoiles filantes", précise Dominique Gering, coordinateur pédagogique à l'Euro Space Center.

Des étoiles filantes que vous apercevrez surtout au nord-est, jusqu'à 100 par heure, mais il y aura aussi du spectacle au sud avec les planètes Jupiter, Saturne et Mars qui seront visibles à l'oeil nu. Reste à voir si les nuages ne gâcheront pas le spectacle.