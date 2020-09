Toute une école ferme en Wallonie à cause du coronavirus: "19 cas ont été détectés, toutes les classes sont touchées"

L'école communale de Sibret à Vaux-sur-Sûre en province de Luxembourg est fermée. 12 enfants ont été testés positifs au coronavirus ainsi que 7 enseignants ou personnel d'encadrement.

Une école communale doit entièrement fermer ses portes en raison du coronavirus: celle de Sibret, en province de Luxembourg. C'est une première en Belgique : aucune école n'avait jusqu'ici été contrainte de fermer. "Elle ne rouvrira que le 28 septembre prochain", nous signale un témoin via le bouton orange Alertez-nous. Toutes les classes sont concernées, à savoir les 3 classes de maternelles et les 4 de primaires de l'école communale. 12 enfants ont été testés positifs ainsi que 7 enseignants ou personnel d'encadrement. "Il y a plus de deux cas dans chaque classe, donc l'ensemble de l'établissement est fermé", confirme le bourgmestre, Yves Besseling, joint par Bel RTL.

L'école avait déjà fermé lundi 14 septembre en attendant les résultats multiples réalisés dimanche. "On avait déjà envisagé de procéder à la fermeture pour quinze jours pour les classes visées par la quarantaine et pour les autres, on aurait espéré les maintenir, mais vu la situation, l'ensemble de l'école est à présent en quarantaine", précise encore le bourgmestre.

En accord avec les services santé, les médecins et les services du gouverneur de la province, il a été décidé de fermer toute l'école.

L'école sera fermée jusqu'au 27 septembre inclus, soit toute cette semaine et la semaine prochaine. Conséquence également : aucune garderie ne sera organisée, les parents doivent s'organiser pour faire garder leur(s) enfant(s).