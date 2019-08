Une trentaine de gamins participent à un stage du Real Madrid à Etalle: "Ah, ça fait rêver!"

À Etalle, en Province de Luxembourg, c’est un stage pour le moins original et prestigieux auquel participe cette semaine une trentaine de jeunes footballeurs âgés de 6 à 16 ans : une semaine encadrée par des entraineurs diplômés UEFA et proposée par la fondation Real Madrid. Les entrainements sont calqués sur ceux d’Eden Hazard, Thibaut Courtois ou encore Gareth Bale. Et la technologie est bien présente : vareuses électroniques, balises GPS en ceinture donnant une foule d’informations pour se perfectionner, et chaque joueur est également filmé individuellement. "Ah, ça fait rêver, on aimerait tous y aller, en travaillant on peut y arriver", se réjouit Théo, 14 ans, très fier de porter la vareuse espagnole. Maylis, 9 ans, est une habituée: "J'ai progressé un peu parce que j'ai appris une nouvelle technique que je n'arrivais pas à faire. Je travaille les dribbles, la façon de tirer", résume-t-elle.

L’objectif de la fondation Real Madrid est d’essaimer en Europe ses valeurs (de fair play, de plaisir et de discipline). Et pourquoi pas repérer des pépites. A la clef de ce stage, une place en finale nationale du clinic Real Madrid, et peut-être la chance de jouer sur la pelouse du mythique stade Bernabeu.