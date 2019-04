Une voiture s'encastre sous un camion sur l'E25 à Remichampagne: deux personnes sont mortes

Le conducteur d'une voiture et son passager ont été tués dans une collision avec un camion, dans la nuit de mardi à mercredi, à hauteur de Remichampagne (Vaux-sur-Sûre) dans la province de Luxembourg, a-t-on appris auprès du parquet du Luxembourg et des pompiers.



Les secours ont été appelés à 02h20 du matin. L'accident s'est produit dans le sens de circulation vers Liège. Selon des témoignages, la voiture roulait à grande vitesse et s'est encastrée sous le camion. Au vu des circonstances, le parquet n'a pas désigné d'expert.