Virton: le séquoia géant du collège Notre-Dame du Bonlieu en lice pour l'arbre de l'année

La Fondation wallonne pour la Conservation des Habitats organise le concours de l'arbre belge de l'année. Celui-ci met à l'honneur les arbres de nos villes, de nos campagnes ou de nos forêts, pour leur beauté, leur grandeur, leur originalité, leur place dans notre société et les histoires qu'ils ont à nous raconter.

Laura Woillard, enseignante au collège notre dame du Bonlieu de Virton a déposé la candidature du séquoia géant qui trône à l’entrée de l’école depuis plus de 120 ans. Un mastodonte originaire du Canada, qui mesure aujourd’hui 30 mètres de haut pour une circonférence de plus de 6 mètres. Ce séquoia a été planté à la fin du 19ème siècle un peu après la construction de l’école (à l’époque le Collège Saint-Joseph) et est toujours bien vivant aujourd’hui. Un arbre rare dans la région, et classé comme arbre remarquable. Un arbre dont l’enseignante est littéralement tombée "amoureuse" et qu’elle veut à tout prix faire connaitre et protéger.

Le vote pour l'arbre belge de l'année peut se faire sur le site internet www.arbrebelge.be Il reste encore quelques jours pour voter (clôture début octobre). À la clef pour le vainqueur 2500 euros pour prodiguer des soins à l’arbre, l’embellir et le mettre en valeur, notamment via un panneau explicatif. S'il remporte le concours belge, il défendra les couleurs de la Belgique cette fois au concours européen de l'arbre de l'année 2022.