Vols de cartes bancaires à Marche: la police détaille le mode opératoire des escrocs

En province de Luxembourg, la zone de police Famenne/Ardenne lance un appel à la vigilance suite à une vague de vols de cartes bancaires dans la région. Le mode opératoire des escrocs est bien ficelé.

"Prenez garde quand vous composez le code secret de votre carte bancaire. Il pourrait être vu par des personnes mal intentionnées", avertit la zone de police Famenne-Ardenne via un communiqué.

Depuis environ un mois, les policiers sont confrontés à plusieurs faits d’escroquerie à la carte bancaire sur son territoire. "Il y a environ 15 cas connus", précise Didier Lambert, directeur des opérations à la zone de police Famenne/Ardenne.

Le mode opératoire des suspects est connu. Ils repèrent d’abord une victime, en général une personne âgée seule qui se trouve à la caisse d’un magasin. "Le code est alors observé lorsque la personne introduit son code secret sur le terminal. Cette personne est ensuite suivie", indique le commissaire.

Ensuite, il y a deux types de faits. "Soit, sur le parking du supermarché, on distrait la personne pour lui subtiliser son sac à main ou sa carte bancaire. Soit, deuxième modus operandi possible, on se présente au domicile de la personne âgée avec une femme qui prétend être enceinte et qui demande pour aller aux toilettes. Pendant ce temps-là, l’autre personne fouille la maison et subtilise la carte bancaire", détaille Didier Lambert.

Dès que la carte est dérobée, les auteurs vont directement retirer de l’argent ou réaliser des achats sur le compte de la personne volée.

En cas de vol, la zone de police conseille d’appeler le plus rapidement possible Card Stop (070 344 344) pour bloquer sa carte.