Wellin: un resto du cœur en mode foodtruck

Les habitants de Wellin dans le besoin peuvent recevoir leurs colis alimentaires via un foodtruck qui vient s’installer dans le centre de la commune chaque mardi après-midi. Et ce grâce à une collaboration entre le CPAS et la fédération des Restos du Cœur.

Le resto du cœur le plus "proche" est situé à Marche (le seul autre de la province est dans le sud, à Arlon), à plus de 40 km pour certains Wellinois des villages éloignés. Difficile, voire impossible, donc de bénéficier de ces services s’il faut se déplacer loin pour des personnes qui connaissent la précarité. Et créer ce genre de structure est bien trop coûteux pour une petite commune.

Un resto du coeur mobile chaque mardi

Jusqu’ici, cette population pouvait compter sur des distributions 2x/mois de colis du fonds européen d’aide aux démunis. Désormais, le resto du cœur mobile, un camion frigo, est présent chaque mardi. Et dans les colis, on retrouve des légumes, des féculents et protéines pour préparer soi-même, en famille deux repas chauds, sains et équilibrés par personne. Des colis réalisés en fonction de la composition familiale ou de besoins spécifiques des demandeurs et composés de surplus de grandes marques de distribution. Pas de plats préparés, l’initiative pousse à se faire la cuisine et à retrouver du plaisir en partageant en famille. Selon les stocks disponibles, on distribue aussi des produits alimentaires non périssables et des articles d’hygiène.

Wellin, Bouillon et d'autres communes

Le prix est de 1 euro par repas pour les adultes et 50 centimes pour les enfants de 3 à 9 ans. Les bénéficiaires s’inscrivent au préalable pour savoir combien de colis sont à acheminer chaque semaine à Wellin. Ils passent payer au CPAS juste avant, reçoivent un ticket et sont servis dans le foodtruck garé un peu plus loin. Celui-ci permet, par cette occasion, un espace de rencontre, pour sortir de l’isolement dans lequel certaines personnes sont plongées.

Outre Wellin, ce foodtruck/resto du Cœur se rend aussi dans plusieurs autres communes rurales de la Haute-Lesse, comme Bouillon et des communes namuroises. Pour le moment, à Wellin, le resto du cœur mobile distribue les ingrédients de 140 repas par semaine. Parallèlement, Wellin développe un projet de potager partagé.

Actuellement, l’association dispose de deux restos du cœur mobiles, petits camions aménagés qui peuvent servir 12 personnes.