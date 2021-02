"650 SMS en une journée": un homme, qui a harcelé ses ex-compagnes à Hamois, condamné à 2 ans de prison avec sursis

Le tribunal correctionnel de Dinant a prononcé mercredi deux ans de prison avec sursis probatoire à l'encontre d'un homme poursuivi pour le harcèlement de ses deux anciennes compagnes, en 2018 et 2019, à Hamois.



Après leur rupture, le prévenu a envoyé quotidiennement de nombreux messages à son ex-compagne durant plusieurs mois. "On est arrivé à plus de 650 SMS en une journée, plus de 400 une autre fois" adressés à la première victime, a précisé la partie civile lors de l'audience.

Dans ces messages, l'homme se montrait agressif, souhaitant par exemple à son ancienne partenaire qu'elle "brûle" ou qu'elle "se prenne un mur". Ces faits se sont reproduits à l'encontre une autre jeune femme avec laquelle il s'était mis en couple par la suite. Malgré des convocations à la police, chez un magistrat du parquet de Namur et devant un juge d'instruction, l'homme avait poursuivi le harcèlement de ses victimes. Le prévenu avait alors été placé sous mandat d'arrêt.

