"Aucun éclairage public sur Namur, que se passe-t-il ?", se demandait une personne via le bouton orange Alertez-nous. Namur se réveille dans le noir ce matin, un problème d'éclairage public depuis cette nuit nous indique l'opérateur Ores qui tente de résoudre le problème.

"Cette nuit, on a connu un problème au niveau du système qui commande l'éclairage public du centre de Namur et aussi de Jambes. Les essais de relance ont marché pour Jambes mais pas pour Namur. Nos techniciens investiguent sur la nature du problème et font en sorte que l'éclairage fonctionne à nouveau pour la nuit prochaine", a déclaré son porte-parole.