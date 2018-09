"C'est inhumain": le mari de Claudine a fait don de son corps à la science, sa veuve découvre sa tombe avec stupeur

Freddy a fait don de son corps à la science après sa mort. Claudine, sa veuve, a pu l'enterrer récemment à Flawinne. Mais la femme dénonce un manque de respect.

"Je reçois un courrier avec un numéro, qui lui appartenait. Donc on a démarré pour aller voir au cimetière. C'est là qu'on a eu la surprise en voyant comment il était enterré", explique Claudine, dont le mari a fait don de son corps à la science. Ce jour-là, lorsque Claudine et ses filles arrivent au cimetière de Flawinne à l'endroit où a été enterré Freddy, c'est la stupéfaction. "On est arrivé sur un terrain en terre avec des plaques de bois et des numéros, sans nom, sans rien", détaille-t-elle.



"Je trouve que c'est inhumain. On ne s'imagine pas comment c'est en dessous parce qu'on ne sait pas comment ils sont enterrés. C'est très difficile", avoue-t-elle.



"Images à l'appui" a tenté de comprendre pourquoi les corps de Freddy et des autres donneurs sont-ils enterrés dans de telles conditions. Interpellée par l'équipe de l'émission, l'université de Namur n'a pas souhaité réagir à ce sujet. Seule la Ville a accepté de rencontrer nos journalistes pour répondre à leurs questions.

Retrouvez l'intégralité de l'émission ce soir à 19h45 sur RTL TVI.