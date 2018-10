"C'est un manque crucial": le relais social de Namur fait un appel URGENT aux dons de couvertures avant l’arrivée du froid

Le relais social urbain namurois a besoin urgemment de couvertures, mais aussi des chaussures, sacs de couchage, vêtements chauds et sous-vêtements en bon état. Le plan hiver démarre dans une semaine, le premier novembre, et les réserves en matériel sont maigres.

Des problèmes administratifs ont paralysé ces dernières semaines une partie du fonctionnement de la structure. Des commandes n'ont pas pu être passées à temps. D'autres sont prévues mais le délai de livraison est trop long. D'où cet appel urgent aux dons en attendant l'arrivée du matériel commandé.

Le relais social urbain namurois est un organisme à la fois wallon et local qui coordonne l'action de lutte contre la grande précarité dans l'arrondissement de Namur et comprend 33 institutions publiques et privées.

Pour faire un don en vêtements, couvertures ou autres, il suffit de contacter le relais social urbain namurois ou la Croix-Rouge de Namur à Saint-Servais.