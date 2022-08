"Gros déploiement policier, personnes en combinaison": que se passe-t-il à Jemeppe-sur-Sambre?

"Opération policière à Onoz (Jemeppe-sur-Sambre), que se passe-t-il ? Interdiction de passer, combi... Ils sont en pleine intervention, mais de quoi, à cause de quoi, pour qui ?", se demande Lise via notre bouton orange Alertez-nous. "Important déploiement de police et médecins légistes", nous écrit Julien. "Gros déploiement policier à Onoz, plus des personnes en combinaison pour produits chimiques", indique de son côté Alberte. Vous avez été nombreux à nous signaler une intervention de police ce mardi matin du côté d'Onoz, dans l'entité de Jemeppe-sur-Sambre.

Informations prises auprès du parquet de Namur, on nous confirme qu'un important déploiement de la police fédérale est en cours depuis ce mardi dans la matinée à la route d'Eghezée, à Jemeppe-sur-Sambre. "Une personne a été privée de liberté", nous indique Vincent Macq, procureur du Roi de Namur-Dinant. "Mais je ne peux pas vous en dire davantage."

Le dossier va en effet être mis à l'instruction, raison pour laquelle le parquet ne peut pas communiquer pour le moment. "La seule chose que je peux vous dire, c'est ce que c'est en lien avec un trafic de stupéfiants", informe le procureur de Roi de Namur-Dinant.

Le parquet de Namur a, nous dit-on, sollicité un mandat d'arrêt. Mais c'est à présent au juge d'instruction de prendre les décisions. Le parquet communiquera plus de précisions ce mercredi.