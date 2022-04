Neige en avril: à Ciney, il a fallu ressortir les épandeuses déjà rangées jusqu'à l'hiver prochain

Ces conditions hivernales ont surpris certaines communes du pays, dont la localité de Ciney, en province de Namur. Les épandeuses étaient déjà bien rangées jusqu'à l'hiver prochain. Il a fallu les ressortir et réorganiser le travail des équipes ce matin.

En avril, ne te découvre pas d'un fil. Ce dicton n'a jamais aussi bien porté son nom en ce premier jour du mois. Tous les services communaux pensaient les flocons étaient derrière eux et pourtant ici à Ciney, les épandeuses qui étaient déjà nettoyées et démontées ont dû se remettre au travail.

Anne Pirson, échevine des travaux de la ville de Ciney nous explique qu'il a fallu improviser: "On a un planning, au niveau du service de garde pour le déneigement, qui démarre le premier novembre et qui se termine -C'est pas de bol- le 31 mars. Mercredi, on a discuté avec le contremaître et oui évidemment, on a décidé de prolonger la garde des contremaîtres pour le service hiver."

Pour assurer le service, le contremaître a dû rappeler son personnel déjà attelé sur d'autres tâches plus printanières comme la taille ou le désherbage. Frédéric Meunier, responsable du service de déneigement: "J'ai demandé hier avant la fin de journée pour savoir qui était d'accord de travailler la nuit. J'ai eu plein de candidatures donc ça n'a posé aucun problème. Déjà, l'année dernière, on avait prolongé des gardes de presque deux semaines. Donc c'est pas la première fois...", relativise-t-il.

Les rondes d'épandage se poursuivront pendant le week-end.