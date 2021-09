"On vous propose de dormir dans une usine 3 étoiles": hôtel inédit à Andenne

Un hôtel ouvre ses portes à Andenne, et c'est une première. Une partie de l’usine Pégard a été transformée en un 3 étoiles. L'hôtel compte 37 chambres et des espaces de réunion. Les architectes ont veillé à l’insonorisation des lieux puisqu’une partie de l’usine est toujours en fonctionnement. Le slogan du patron : "On vous propose de dormir dans une usine 3 étoiles".

On retrouve toute la déco industrielle. Le chantier a duré 14 mois: l’ascenseur est d’ailleurs l’ancien monte-charge. Le petit déjeuner est servi, mais pas les autres repas. De quoi faire tourner le secteur horeca d’Andenne. L'hôtel vise une clientèle d'affaires (Andenne compte 8.000 emplois et de nombreuses entreprises) et de tourisme.

Prix: minimum 95€ pour une chambre.