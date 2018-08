1100 exposants répartis sur 6 km... La brocante de Temploux a débuté: "Vous ne savez pas ce que vous allez trouver"

La brocante de Temploux a débuté ce samedi matin. 1100 exposants sont répartis sur 6 km de voiries à Temploux durant tout le week-end.Les exposants attendent 150.000 personnes à la plus grande brocante de Belgique. Un reportage de Fanny Dehaye et Steve Damman.

Depuis 30 ans, Alain, présente des objets surprenants aux amateurs. Il s'est confié au micro de Fanny Dehaye. "Vous allez en brocante, mais vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Et puis c'est le coup de coeur et vous l'achetez", confie le brocanteur à Fanny Dehaye.



Au total, 1100 exposants sont répartis sur 6 km durant tout le week-end. La brocante de Temploux est la plus grande du pays. La recherche du trophée est donc périlleuse. On n'y trouve pas de vêtements, pas de modernité, ni de reproduction. On y déniche juste de l’ancien. On y trouve des objets historiques, ludiques ou symboliques. Ils sont souvent chargés d’histoire et cela sublime leur rareté. "L'histoire de la personne qui a eu l'objet n'est pas la même histoire que la personne qui va l'acheter. Donc on reste assez vague, mais il y a une histoire. Celui qui veut savoir exactement d'où provient l'objet, ce qui est souvent le cas, on lui explique", explique Paul, brocanteur.