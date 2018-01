22 millions d’euros pour la construction d’un bâtiment de la Province de Namur, l'opposition dénonce "une gabegie"

La province de Namur prévoit de regrouper prochainement tous ses services au sein d'un seul et même bâtiment. Le coût du projet s'élève à 22 millions d'euros, une somme qui dérange, puisque l'on envisage la fin des provinces. Reportage de Fanny Dehaye et Aline Lejeune.

C’est sur un ancien terrain de foot, à deux pas de la Haute école provinciale que s’installera la future maison administrative pour un budget de 22 millions d’euros. "Il y a peut-être autre chose à faire avec 22 millions d’euros mais c’est pas ça le problème. Le problème ce n’est pas les bâtiments, c’est la circulation dans le quartier", estime un riverain.



Problème de mobilité pour les riverains, de coûts d’investissements pour le parti écolo. Alors que la fin des provinces est annoncée, le moment choisi par la majorité des parties provinciales pour réaliser ce projet serait un mauvais calcul.



"Au moment où les différents niveaux de pouvoir serrent leur budget un peu partout en Belgique, au moment où chaque ménage serre son budget, nous trouvons que c’est une gabegie tout à fait irresponsable de se lancer dans la construction d’un nouveau bâtiment", dénonce le conseiller provincial de Namur Georges Balon Perin.





"Ce n’est pas un palais !"



Réponse de la majorité provinciale : "Ça reste un investissement fort important, mais il n’y a pas de gabegie. Ce n’est pas un palais qu’on construit, c’est un bâtiment à caractère administratif. Par contre, il est totalement modulable", explique Jean-Marc Van Espen, député président du collège provincial de Namur.



"Les chiffres étaient là. Ça coûte beaucoup plus cher de rénover de l’ancien que du construire du nouveau. Et en plus, en étant rassemblés sur un même site, ce qui est beaucoup plus productif", indique Geneviève Lazaron, députée provinciale de Namur.



Le site devrait regrouper 17 services provinciaux et accueillera 500 agents administratifs. Son projet sera présenté officiellement dans une dizaine de jours.