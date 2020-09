3 jeunes namurois se lancent dans la culture du houblon à Spy

Toute première récolte à la houblonnière de Spy, dans la commune de Jemeppe-sur-Sambre. Située sur un champ de 13 ares en plein coeur du village, cette plantation peu banale porte ses premiers fruits. Quand le houblon prend une texture qui rappelle le papier, il est temps de le cueillir. Gilles, Maxime et Silvain ont démarré les plantations le 1er mai. 330 plants au total. Le taux de rendement avoisine les 10% cette année et devrait atteindre les 70% l'an prochain car le terrain comptera plus de 500 plants.

Ces 3 amateurs de bières ont profité du confinement pour lancer ce projet, dans les cartons depuis un an.

4 variétés de houblon aromatiques et amérisants (Cascade, Chinook, Challenger et Willamette) ont été plantées. La récolte de cette année est destinée à leur propre consommation. Les 3 amis de 26 ans sont en train de confectionner leur bière, qui n'a pas encore de nom. Mais, à terme, leur houblon sera vendu à des brasseurs de la région. Les brasserie de la Caracole, de la Lesse et du clocher à Malonne se sont déjà montrés intéresser.

Un investissement de 9.000 euros

Le champ leur a été donné par les parents d'un des 3 initiateurs du projet. La plantation a été réalisée dans le respect de la nature et de la biodiversité. Un système d'irrigation a été installé et est alimenté par l'eau de pluie.

Le houblon pousse en hauteur. Sur le champ, on peut voir des lianes hautes de 6 mètres qui dégagent des senteurs d'agrumes. Les 3 amis sont partis de rien, ont appris sur le tas et ont pu bénéficier des conseils d'autres houblonniers, notamment à la Maltonne, et de l'aide de leurs amis et famille au moment de la plantation et de la récolte.

L'investissement est de 9.000 euros. La filière se relance depuis peu, on compte seulement 3 houblonnières de plusieurs hectares en Wallonie.