8 voitures impliquées dans un CARAMBOLAGE sur la N5 à Philippeville après qu'un dépanneur ait tenté d'éviter un chien sur la route

Ce vendredi, un carambolage s’est produit sur la N5, dans le sens Charleroi-Couvin, à la hauteur de Neuville (Philippeville). D’après les informations de notre correspondant Benjamin Martinet, un dépanneur a été surpris par un chien qui se trouvait assis au beau milieu de la N5. Il a donc subitement freiné donc et activé ses gyrophares. Derrière lui, 4 voitures le suivaient. Les trois premières arrivent à freiner et la quatrième percute le tout. Quelques secondes plus tard, un suraccident se produit. Trois voitures se sont percutées.

Au total, le camion du dépanneur et 7 véhicules sont impliqués dans l’accident. Par chance, on ne déplore qu’un seul blessé léger qui a été conduit à l’hôpital. La chaussée a été fermée totalement durant plus de 3 heures.

Ce n’est pas la première fois que ce genre d’accident se produit sur cette route. Il y a quelques mois, une dame avait déjà perdu la vie en évitant un chien.