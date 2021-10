A Bouge, le chantier de création d'une bande de circulation pour les bus inquiète les commerçants

Les travaux sur la chaussée de Louvain à Bouge ont débuté il y a une dizaine de jours. Il s’agit d'ajouter une bande de circulation pour les bus. Un chantier qui fait fuir les clients. Certains commerçants enregistrent une perte de 40%. L’Association des commerçants de Bouge est inquiète. Les travaux sont prévus jusqu’en août 2022. Des discussions sont en cours avec les autorités locales pour améliorer la signalisation et rassurer les automobilistes.

Les travaux sur la chaussée de Louvain à Bouge ont débuté voilà une dizaine de jours. L'objectif ? Créer une bande de circulation pour les bus. La première phase se concentre sur le tronçon entre le carrefour Hébar, à hauteur du Brico, et le carrefour à hauteur de la rue Saint-Luc. La circulation est toujours possible vers le centre mais plus vers l'autoroute.

Ce chantier pose problème pour les commerçants de cette chaussée car il ferait fuir les clients. Cela les dissuade en effet de passer par là. Pourtant, tous les commerces sont accessibles ainsi que les places de parkings aux alentours. La fréquentation a donc bien diminué dans les boutiques, surtout dans les boutiques de passage comme les boulangeries. Certains parlent de pertes allant de 30 à 40%.

L’Association des commerçants de Bouge est inquiète. D'autant plus que les travaux sont prévus jusqu’au mois d'août 2022. Des discussions sont en cours avec les autorités locales pour améliorer la signalisation et rassurer les usagers de la route. Afin de moins dissuader les automobilistes d'emprunter la chaussée, une nouvelle signalisation va en effet être mise en place car la signalisation actuelle n'est pas toujours claire pour tout le monde.