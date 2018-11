A cause des actions des gilets jaunes, un pompiste de Spy n'a plus de carburant: "C’est vraiment une perte financière incroyable"

Un pompiste de Spy, dans le Namurois, nous a contactés via notre bouton orange Alertez-nous. A cause des gilets jaunes, cela fait une semaine qu'il n'a plus de carburant. Du coup, les clients désertent son magasin. Et personne ne va le dédommager.

Un véhicule s’approche ce mardi matin des pompes d'une station-service à Spy, dans le Namurois. Constatant qu’il n’y a plus de carburant, le conducteur repart immédiatement.

Depuis une semaine, c’est la même ritournelle à laquelle assiste ce gérant indépendant. "Malheureusement ils voient les affiches ‘vide’ et ils s’en vont directement. Même pour nous c’est pénible de regarder par la fenêtre et de se dire encore un de parti et encore pas d’argent", souffle Sercan Koc.

L’exploitant ne perçoit plus aucune rentrée sur le diesel et l’essence. Et son commerce tourne au ralenti. Seuls quelques clients fidèles poussent encore la porte du magasin. "C’est un type formidable. Mais c’est malheureux parce que c’est vraiment une perte financière incroyable", réagit un de ces consommateurs.





Un dédommagement possible ?

Sercan se dit délaissé au profit des stations autoroutières qui seraient réapprovisionnés en priorité. Il réclame un dédommagement pour les pertes encourues, mais rien n’est prévu dans ses différents contrats. "J’ai des charges à payer, le gaz, l’électricité. Je dois chauffer, je dois réapprovisionner le magasin même si le stock ne part pas vite, il faut quand même remplir et racheter", souligne l’indépendant.

En Wallonie, l’approvisionnement des stations-services serait à nouveau proche de la normale. Mais Sercan attend toujours. Il espère voir arriver le camion de livraison dans les prochaines heures.