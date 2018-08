A Floreffe, ces joggeurs ramassent les déchets durant leur sortie (vidéo)

Nous vous en parlions vendredi, le Wallon jette illégalement beaucoup de déchets. En moyenne : 8 kg par an et par personne. Parmi les initiatives, certains sportifs ont décidé de joindre le très utile à l’agréable: des adeptes de « trial » courent tout en ramassant les déchets sur leur chemin.

Floreffe, dans la province de Namur. Les sportifs sont prêts à démarrer pour l’entrainement. Sur le ventre, un sac qui va vite se remplir. Première partie du parcours : le halage. Après quelques minutes, les sportifs sont déjà chargés. Eric Brossard, sportif et adepte du trial, était au micro d'Aurélie Henneton et Ghislain Federspiel pour le RTLinfo 13 heures: "Nous sommes à 4 minutes 30 et nous avons déjà ramassé presque une dizaine de cannettes, de petits plastiques. Après une heure, si n part avec des sacs de 60 litres, ils sont généralement pleins."

Le "plogging" - jogging et ramassage des déchets - a du succès. Ici, dans sa version trial, tout terrain. Une façon de protéger les sites que ces sportifs traversent. Florence Heusling, coureuse et adepte du trial: "Il y a des moments où c’est plus compliqué. Lors des entrainements par exemple ou en descente quand ça va vite. Parfois, ça peut être contraignant, mais on a décidé de le faire donc on s’y engage."

Trial et nature vont de pair, c’est la philosophie du club. Tout contre les coureurs, une poche-poubelle, adaptée aux efforts. Une invention belge. Ces sportifs nettoient leur terrain de jeu. C’est aussi une manière d’en préserver les accès. Pascal Dotreppe de l’association Biotrial: "Nous n’avons pas très envie que les autorités viennent installer des règles. Concrètement, notre petit signal est de se dire que nous sommes responsables et que nous faisons attention à ce que nous faisons."

Ces sportifs eco-responsables courent deux fois par semaine. Des foulées bien utiles.