À l'arrêt depuis janvier 2020, cette troupe de cirque s'est produite devant un public: "Ça fait du bien de pouvoir apporter du bonheur aux gens"

Le déconfinement signifie également le retour des cirques. La plupart d'entre eux n'ont pas pu ouvrir durant plus d'un an. C'est le cas du cirque Zavately qui vivait de ses réserves et de la solidarité de la population. Il a obtenu l'autorisation de s'installer à Gembloux pour quelques jours.

Il remonte sur scène après plus d’un an à l’arrêt. Harry, le clown, remet rapidement l’ambiance sous le chapiteau. Le public est bien de retour également, masqué pour les adultes… mais heureux. "Quand on a des enfants, c'est chouette de pouvoir vivre ça avec eux", confie une spectatrice. "J'aime bien cette petite odeur de spectacle, c'est chouette parce qu'on va voir plein de choses. Je trouve ça magnifique", ajoute un jeune garçon. "C'est la vie qui reprend. Ce sont des choses importantes pour nous faire évoluer nous et faire évoluer les enfants", explique un spectateur.

Une vie qui reprend aussi pour cette troupe d’artistes qui enchainent les numéros pendant 2 heures. Une heure plus tôt, il faisait beaucoup plus calme dans le chapiteau encore vide. Les artistes se préparaient à reprendre le spectacle, non sans stress. "Il y a toujours un stress, surtout quand on est resté à l'arrêt pendant si longtemps, déclare Harry Dubois, gérant du cirque et clown. Mais ça va bien aller."

"Ça nous a vraiment fait du bien de pouvoir reprendre"

Pour cette troupe, c’est surtout un soulagement. Elle n’avait plus joué depuis janvier 2020. Une période compliquée financièrement parlant, mais aussi pour le moral. "Rester un an et demi sans jouer, sans donner de spectacles ni de représentations, c'est très compliqué. Ça nous a vraiment fait du bien de pouvoir reprendre et de pouvoir apporter un peu de bonheur aux gens. Rester comme ça sans contact, sans voir des gens sous notre chapiteau, ça nous a vraiment manqué."

Cette reprise, elle devrait s’accélérer à partir d’aujourd’hui, grâce aux nouveaux assouplissements et à une plus grande capacité sous le chapiteau. "On peut monter jusque 2.000 personnes, assure Marc Regnier, présentateur du spectacle. On ne le fera jamais ici. Le chapiteau peut contenir 400 personnes, on s'est mis une marge de 200/250 personnes."

Le cirque Zavately restera à Gembloux, jusqu’à dimanche prochain.