A Lavaux Sainte-Anne, Corentin vend des oeufs frais de poules qui vivent dans... une roulotte: pourquoi être mobile, c'est bénéfique?

Des oeufs frais à vendre en direct d'un poulailler mobile. "Les cocottes en roulotte", c'est tout un nouveau concept qui a vu le jour en avril dernier. Corentin Lavis, 26 ans, propose à ceux qui le désirent d'acheter les oeufs de ses poules qui vivent dans un bâtiment sur roues à Lavaux-Sainte-Anne.

L'aspect mobile est important pour cet ouvrier agricole. Selon lui, c’est moins contraignant puisque la roulotte ne nécessite pas de permis à bâtir et c’est plus avantageux pour les poules. Il les change de prés toutes les semaines pour ne pas qu'elles restent dans la boue.

Moins stressées et plus en accord avec leur environnement

"Elles abîment, elles grattent, forcément les poules font aussi des nids. Donc, la prairie devient vite sale ou il n’y a plus d’herbe. Quand je vois que cela ne va plus du tout, je change de prairie et elles se promènent alors dans de l’herbe beaucoup plus fraîche, bien verte", explique Corentin.

Grâce à l’espace dont elles bénéficient, elles sont également moins stressées et plus en accord avec leur environnement. Leur plumage s’en trouve plus beau car elles sont moins susceptibles de s’attaquer mutuellement.

La vie nomade semble donc réussir à cette cinquantaine de poules qui pondent quotidiennement. Et leurs œufs séduisent de plus en plus de monde dans la région. Corentin compte d’ailleurs bientôt augmenter la taille de son élevage.