A Namur, des cours de danse en ligne remplacent les leçons habituelles: il y en a pour tous les goûts

La danse s'invite dans les salons à Namur. Pour les 800 élèves de l'école New Espace Danse à Erpent, les cours sont suspendus depuis le 13 mars. Mais, pas question pour les professeurs de laisser tutus, pointes et autres accessoires aux placards. Depuis plus d'un mois, des cours en ligne sont proposés via plusieurs plateformes et au départ d'une page Facebook privée pour les membres. 19 heures par semaine environ.

Jazz, classique, break dance, contemporain, hip-hop, pilates, yoga, jazz, hip-hop, pilates, yoga pour petits, ados, adultes tout le monde y trouve son compte. Une manière de continuer à apprendre tout en restant chez soi.

Ce dispositif pourrait encore rester en place quelques mois. Les cours en ligne seront la norme jusqu'à la fin juin au moins, aucune indication de réouverture ne leur a été communiquée. L'école espère faire partie au plus vite du plan de déconfinement. Des stages sont prévus cet été mais ici aussi, c'est le point d'interrogation.

L'école qui compte 26 professeurs et près de 800 élèves ne reçoit aucun subside et fonctionne sur base de cotisations.