A Namur, le corps sans vie d'un homme retrouvé dans son habitation: "Il était déjà là depuis cinq ou six jours"

Le corps sans vie d'un homme, né en 1959, a été retrouvé dans son habitation de Saint-Servais (Namur), a indiqué samedi le parquet de Namur. Après quelques soupçons sur le contexte de la mort, la thèse accidentelle est privilégiée.



Une voisine qui s'inquiétait de l'absence de son voisin depuis plusieurs jours a alerté la police. Les pompiers sont intervenus pour forcer la porte de l'habitation et ont découvert le corps de son propriétaire gisant au milieu de la pièce de vie.





Des analyses ont été réalisées



"Visiblement, il était déjà là depuis cinq ou six jours, car l'odeur était forte et la décomposition en cours", a expliqué le substitut. Alors que le parquet s'orientait vers une thèse accidentelle, le médecin de garde a signalé une plaie au niveau temporal gauche suspecte, pouvant avoir été effectuée par un objet contondant.

Des analyses supplémentaires ont donc été réalisées, mais le laboratoire affirme que cette plaie est due à l'état de décomposition du corps. Les lieux ne présentaient pas de trace d'effraction et aucun autre élément n'est suspect. "Il y a 99% de chance que ce décès soit accidentel", a conclu le substitut.