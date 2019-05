À peine arrivées à Namur, les nouvelles trottinettes électriques agacent: "Il y en a une qui est comme ça, couchée à terre"

Les trottinettes électriques viennent à peine d'arriver à Namur qu'elles sont déjà critiquées. Elles sont en libre service dans la Ville depuis une semaine. Et certains habitants se plaignent déjà. Les riverains sont exaspérés, car les utilisateurs les laissent traîner partout.

Louer une trottinette électrique, et la redéposer où bon vous semble. Pratique pour les utilisateurs. Mais une semaine après leur arrivée dans la capitale wallonne, certains namurois se montrent agacés par ces engins, exemples à l’appui.

"Trois sur un trottoir devant une maison habitable, ce n’est pas commode, surtout qu’il y a des gens qui ne sont plus de première jeunesse", explique une passante. "Il y en a une qui est comme ça, couchée à terre sur le trottoir. Ça ne va pas non plus quoi", enchérit une seconde. Une autre riveraine est du même avis: "Ce matin, en passant ici, cette trottinette était vraiment en plein milieu du trottoir", raconte-t-elle en pointant l’objet. "Si quelqu’un voulait passer avec un fauteuil roulant ou même les mamans, avec une poussette, ça encombrait le chemin."

Les commerçants s’interrogent également sur la formule, comme ce libraire. Hier, trois trottinettes stationnaient devant sa vitrine. "Une vitrine est une vitrine, donc c’est fait pour être vu, pour être regardé. Ni un vélo, ni rien du tout, ne doit se retrouver devant une vitrine."

Les loueurs repèrent les trottinettes mal garées

Grâce à leur application et à des photos prises par les utilisateurs, les loueurs peuvent repérer les trottinettes mal garées afin de les récupérer. "On va les chercher avec les vélos cargo et on a une remorque pour pouvoir les charger", détaille Olivier Bringard, gérant du "Coursier wallon", sous-traitant du loueur "Flash". "Aujourd’hui, ça crée du mécontentement. Les choses vont se faire petit à petit. Plus il y aura des déplacements comme ceux-là, plus le monde va suivre la discipline de remettre correctement la trottinette."

Il n’y a pas grande différence avec des vélos que les gens abandonnent partout

Cet utilisateur conquis tient à tempérer les choses. "Que ce soient les vélos, les trottinettes ou les rollers, les gens râlent pour tout. C’est parce qu’ici on voit des trottinettes, alors les gens vont se prendre la tête avec les trottinettes. Mais au final, il n’y a pas grande différence avec des vélos que les gens abandonnent partout."

Dans une charte signée avec la Ville de Namur, les loueurs s’engagent à sensibiliser leur clientèle. L’entreprise "Flash" réalisera prochainement des vidéos rappelant les bonnes pratiques.