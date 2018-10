À une semaine du déclenchement du plan hiver, le relais social de Namur lance un appel aux dons

À une semaine du déclenchement du plan hiver, l'association lance un appel aux dons. Elle manque de couvertures et de vêtements chauds. Les réserves ne suffisent plus et le matériel commandé ne sera pas livré à temps. Du coup, le relais social compte sur la générosité du public.

Olivier Hissette, son coordinateur, nous explique comment faire pour déposer le matériel en question:

"Le mieux, c'est de nous contacter ou de joindre la Croix rouge de Namur située à Saint-Servais. Eux aussi on fait un appel de ce type. Donc n'hésitez pas à les contacter et à faire vos dons là-bas. Il faut aussi que ce soit des couvertures et des vêtements en bon état. C'est important de bénéficier d'un matériel qui puisse être opérant tout de suite. Comme cela, on ne doit pas opérer un tri trop important en nous séparant d'un tas de choses trop usées."