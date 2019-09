Des habitants de Grune en colère s'opposent à la création d'un poulailler géant: "Une fois qu'il y en aura un..." (vidéo)

A Grune, dans l'entité de Nassogne, une soixantaine d'habitants sont très en colère. Ils s'opposent au projet de création d'un poulailler industriel. Près de 40.000 poules devraient s'installer dans la commune. Mais ça sera le quatrième poulailler du genre. Et les riverains n'en veulent pas.

39.600 poulets de chez eux, c’est non ! Les habitants de Grune font bloc contre ce projet.

"Un poulailler ce n’est peut-être pas grande chose au niveau emplacement, mais cela veut dire bétonnage. Une fois qu’il y en aura un, il y en aura d’autres, et une fois que c’est parti, on ne peut plus retenir ce genre de chose. C’est vraiment un patrimoine à préserver", dénonce Josiane Baudrux, une habitante de la commune.

A l’initiative, un agriculteur de la région. "Les perspectives au niveau des élevages, que ça soit laitier ou viandeux, mais également au niveau céréale, n’est pas rassurant. Il souhaite se diversifier", indique Marc Quirymen, le bourgmestre de Nassogne.

Problème, ce petit village de 450 habitants accueille déjà un premier poulailler industriel. Les riverains alertent sur les nuisances.

"Les camions de charroie qui vont passer devant l’école. Les odeurs car les vents dominants vont vers le village… Cela va vraiment être problématique. Puis pour l’environnement en général, les micros particules et antibiotiques dans la viande… C’est ce qui nous dérange. Ce n’est pas une agriculture viable sur le long terme", ajoute Charline, une autre habitante de l’entité.

Ce lundi soir, les citoyens viendront en nombre au conseil communal en espérant changer les choses.