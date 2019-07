Accident de péniche à Hastière: le capitaine emmené par la police pour souffler dans le ballon…

Une péniche qui naviguait sur la Meuse ce mercredi en provenance de la France a heurté quelque chose peu avant midi et a dû s'immobiliser au niveau de la rue de la Meuse, à 50 mètres du pont d'Hastière, nous confirme la police locale de Hastière.



La police des voies navigables est intervenue pour accident avec dégâts matériels et a appelé la police locale en renfort pour faire souffler le capitaine de la péniche dans un éthylotest, celui-ci était visiblement sous influence. "On n'a pas pu le faire souffler", note cependant le responsable de la police locale. Le capitaine a finalement été emmené par la police des voies navigables et la péniche se trouvait toujours immobilisée vers 13h15.



Selon un témoin, le bateau aurait heurté l'île de Hastière et aurait pris l'eau.