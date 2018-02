Accident entre un car scolaire et une voiture à Philippeville ce matin: la N4 rouverte à la circulation

La N40 a été fermée dans les deux sens de circulation ce mardi matin à la suite d'un accident survenu vers 8h entre un car scolaire et une voiture à hauteur de Philippeville, a-t-on appris auprès du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis).



L'accident s'est produit dans le virage de "la vigne", à l'entrée de Villers-le-Gambon. Les pompiers sont sur place avec un service de désincarcération, de balisage et une autopompe. "Le chauffeur du véhicule doit être désincarcéré. Des enfants se trouvaient dans le car", précisent-ils.



La chaussée a été rouverte à la circulation vers 10h. Selon L'Avenir, il s'agissait d'un bus scolaires des TEC et aucun enfant n'a été blessé.