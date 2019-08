Un ouvrier décède, percuté par une voiture sur la E42: "En voulant éviter un camion-tampon, un conducteur a brusquement foncé sur lui"

Un ouvrier a perdu la vie à Rhisnes sur la E42 après avoir été percuté par une voiture qui tentait d'éviter un camion-tampon. "L'ouvrier est décédé sur place", précise la police fédérale.

Un accident mortel s'est produit sur l'autoroute E42 dans le sens Liège > Namur-Mons à hauteur de Rhisnes, nous signale Olivier, un témoin, via le bouton orange Alertez-nous. La police de la route confirme cette information et précise que l'accident s'est produit à la borne kilométrique 56. "Une voiture a voulu éviter un camion-tampon et a foncé sur une camionnette de chantier, ce qui a causé la mort d'un ouvrier", indique la police fédérale, jointe par notre rédaction. Il n'est pas clair si l'ouvrier était à proximité de la camionnette ou dans la camionnette elle-même. "L'ouvrier est décédé sur place", ajoute la porte-parole de la police fédérale.

Selon les photos envoyées par notre journaliste Fanny Dehaye, envoyée sur place pour RTLINFO, l'avant de la voiture apparaît détruit, tandis que les airbags se sont déclenchés.

Les bandes de gauche et du milieu sont obstruées et des files se sont formées.



Plus d'informations dans quelques instants.