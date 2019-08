Accident sur la E42: une voiture percute un camion à Rhisnes, la circulation ralentie

Un accident s'est produit sur l'autoroute E42 dans le sens Liège > Namur-Mons à hauteur de Rhisnes, nous signale Olivier, un témoin, via le bouton orange Alertez-nous. La police de la route confirme cet accident et précise qu'il s'est produit à la borne kilométrique 56. Les bandes de gauche et du milieu sont obstruées et des files se sont formées.



Selon les photos envoyées par notre journaliste Fanny Dehaye, envoyée sur place pour RTLINFO, l'avant d'une voiture apparaît détruit, tandis que les airbags se sont déclenchés. Le véhicule pourrait avoir percuté un camion-tampon à hauteur des travaux.

On ignore s'il y a des blessés.

Plus d'informations dans quelques instants.