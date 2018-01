Un accident causé par une dispute, des camions embourbés: la circulation a été chaotique sur la N5 Couvin - Charleroi

Au départ, il y a eu une dispute entre deux automobilistes, qui se sont percutés. Puis un deuxième accident impliquant deux voitures et deux camions est survenu. Au final, la route a été bloquée et la déviation était inaccessible. Justine Roldan-Perez, Gaëtan Zanchetta et Benjamin Martinet se sont rendus sur place pour le RTL info 13 heures.

Une collision en chaîne impliquant six véhicules a provoqué d'importants embarras de circulation, lundi vers 06h45 sur la N5 à hauteur de Neuville, dans l'entité de Philippeville, indique le chef de corps de la zone Hermeuton-et-Heure, David Doyen. "Dans un premier temps, une collision est survenue entre deux voitures, à laquelle s'est ajouté un autre accident impliquant deux autres voitures et deux camions", précise-t-il.

Appels de phares, coups de frein, dépassements… Les deux véhicules se sont livrés à un véritable rodéo avant de se percuter.





Les deux automobilistes se rejettent la faute

"J'ai essayé de l'éviter, il a zigzagué dans tous les sens, raconte le premier. Pas moyen de le dépasser, et finalement, je lui ai rentré dedans".

"Je freine, et il me percute une deuxième fois, et il me met en travers de la nationale 5 sur la bande de gauche", raconte l'autre.





La déviation n'a pas fonctionné

La nationale a été fermée à la circulation et une déviation locale a été mise en place, mais deux camions s'y sont sont retrouvés embourbés, bloquant totalement la circulation.

"Vu les deux camions qui sont en mauvaise position, on est partis pour un moment je crois", raconte une automobiliste coincée dans la déviation alors qu'elle conduisait ses enfants à l'école.

"La N5 a été libérée vers 09h30" a ajouté le chef de corps de la zone Hermeton-et-Heure. Ces accidents n'ont fait aucun blessé. Mais pendant plusieurs heures, la circulation a été totalement à l'arrêt sur la Nationale 5.